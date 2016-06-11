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lice'deki hava harekatında 13 terörist öldürüldü

LİCE'DEKİ HAVA HAREKATINDA 13 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalına düzenlenen hava harekatı sonucunda, alınan son bilgilere ve yapılan tespitlere göre 13 PKK'lı teröristin öldürüldüğü bildirildi.

Tarih : 11 Haziran 2016, 14:34
Puan Ver : Lice'deki Hava Harekatında 13 Terörist Öldürüldü(6/10)5


Genelkurmay Başkanlığından devam eden oeprasyonlara ilişkin açıklamalar yapıldı.



Diyarbakır'nın Lice ilçesi kırsalında, 04 Haziran 2016 tarihinde icra edilen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu 13 teröristin etkisiz hale getirildiği tespit edildi.



Saldırı hazırlığındaki terörist gruplar vuruldu








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