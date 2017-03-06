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Lice'deki Dev Operasyonda Flaş Gelişme
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lice'deki dev operasyonda flaş gelişme

LİCE'DEKİ DEV OPERASYONDA FLAŞ GELİŞME

Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan büyük operasyon sürüyor.

Tarih : 06 Mart 2017, 16:05
Puan Ver : Lice'deki Dev Operasyonda Flaş Gelişme(5/10)5


Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı 18 köyde dün sabah ilan edilen sokağa çıkma yasağından sonra başlatılan büyük operasyon sürüyor. 8 bin 158 asker, polis ve korucudan oluşan müşterek operasyon kapsamında, şu ana kadar PKK'lı teröristler ile bir sıcak temas sağlanmazken, bombalı araç saldırılarında kullanılabileceği değerlendirilen bazı araçlar bulundu.



Operasyon devam ederken, Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında bugün yapılacak haftalık güvenlik koordinasyonu toplantısının da Lice İlçesindeki operasyon merkezinde gerçekleştirileceği öğrenildi.



 



kaynak:sabah








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