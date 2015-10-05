

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "04 Ekim 2015 tarihinde Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarına yönelik [Konuklu, Yaprakköy, Ahmetbey, Yünlüce ve Gürbeyli, Hamzabey mah., Türbe Komları, Recep Komu ile Namber Tepe bölgelerinde] operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04 Ekim 2015 Pazar günü saat 05.00' dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 05 Ekim 2015 günü saat:05.00' dan itibaren kaldırılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.