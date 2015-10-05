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lice'de yasak kalktı

LİCE'DE YASAK KALKTI

Diyarbakır Valiliği Lİce İlçesi'nde 04 Ekim Pazar günü saat 05.00'da ilan edilen yasağın bugün saat 05.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.

Tarih : 05 Ekim 2015, 09:19
Puan Ver : Lice'de Yasak Kalktı(0/10)


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "04 Ekim 2015 tarihinde Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarına yönelik [Konuklu, Yaprakköy, Ahmetbey, Yünlüce ve Gürbeyli, Hamzabey mah., Türbe Komları, Recep Komu ile Namber Tepe bölgelerinde] operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04 Ekim 2015 Pazar günü saat 05.00' dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 05 Ekim 2015 günü saat:05.00' dan itibaren kaldırılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.








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