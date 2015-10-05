LİCE'DE YASAK KALKTI
Diyarbakır Valiliği Lİce İlçesi'nde 04 Ekim Pazar günü saat 05.00'da ilan edilen yasağın bugün saat 05.00 itibariyle kaldırıldığını açıkladı.
Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada "04 Ekim 2015 tarihinde Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten BTÖ mensuplarına yönelik [Konuklu, Yaprakköy, Ahmetbey, Yünlüce ve Gürbeyli, Hamzabey mah., Türbe Komları, Recep Komu ile Namber Tepe bölgelerinde] operasyon düzenlenmiştir. Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi gereğince, belirtilen bölgelerde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 04 Ekim 2015 Pazar günü saat 05.00' dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 05 Ekim 2015 günü saat:05.00' dan itibaren kaldırılmıştır.Kamuoyuna saygı ile duyurulur." denildi.
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