

Şırnak kent merkezi ile Mardin'in Nusaybin ilçesinde operasyonların tamamlanmasının ardından, Diyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon başlatıldı. Örgütün barındığı alanları etkisiz hale getirmek için Lice'nin bazı mahallelerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.







ARALARINDA ÜST DÜZEY YÖNETİCİLER DE VAR







Lice'deki operasyonu Diyarbakır Valiliği yazılı bir açıklamayla duyurdu. Lice'de dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirlenen bölücü terör örgütü PKK mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.