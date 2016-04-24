LİCE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ !
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyon nedeniyle ilçenin 16 köyünde dün saat 09.00'dan ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde PKK'lıları etkisiz hale getirmek için düzenlenen operasyon nedeniyle ilçenin 16 köyünde dün saat 09.00'dan ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Yasağının başlamasıyla birlikte güvenlik güçleri Lice'nin kırsal kesiminde hava destekli operasyon başlattı. PKK'lıların bulunduğu alanlar Kobra helikopterler tarafından ateş altına alındı.
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