LİCE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İLAN EDİLDİ
Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki 9 mahallede sokağa çıkma yasağı uygulanması kararı alındı
Valilikten yapılan açıklamada, Hazro ve Lice ilçesi dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon düzenleneceği belirtildi.
Sivil vatandaşların zarar görmemesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince Lice'nin Kabakaya, Yalaza, Dolunay, Ortaç, Bağlan, Çavundur, Varlık, Esenli ve Çanak mahallelerinde 06.00'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği kaydedilen açıklamada, bu bölgelere giriş ve çıkışların da yasaklandığı kaydedildi.
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