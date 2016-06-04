

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.







Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli ve Baharlar mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün 10.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.







Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.







YASAKLI MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI



Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle Lice ilçesine bağlı Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli ve Baharlar mahallelerinde bugün saat 10.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Valilikten yapılan düzeltmede, yasaklı mahalle sayısının 10'a yükseldiği, Akçabudak Mahallesi'nin de yasak kapsamına alındığı belirtildi.