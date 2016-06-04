O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

LİCE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


LİCE'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 04 Haziran 2016, 15:21
Puan Ver : Lice'de Sokağa Çıkma Yasağı(7/10)6


Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Lice ilçesinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevzilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlenecektir.



Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli ve Baharlar mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün 10.30'dan geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar giriş çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır.



Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır” denildi.



YASAKLI MAHALLE SAYISI 10'A ÇIKTI

Diyarbakır Valiliği'nden yapılan açıklamada, bölücü terör örgütüne yönelik gerçekleştirilecek operasyon nedeniyle Lice ilçesine bağlı Üçdamlar, Güldiken, Yaprakköy, Yorulmaz, Kılıçlı, Bayırlı, Yünlüce, Gürbeyli ve Baharlar mahallelerinde bugün saat 10.30'dan itibaren ikinci bir emre kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği duyurulmuştu. Valilikten yapılan düzeltmede, yasaklı mahalle sayısının 10'a yükseldiği, Akçabudak Mahallesi'nin de yasak kapsamına alındığı belirtildi.








Etiketler: Lice  De  Sokağa  Çıkma  Yasağı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER