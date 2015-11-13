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LİCE'DE ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ


LİCE'DE ŞEHİT SAYISI 3'E YÜKSELDİ
Tarih : 13 Kasım 2015, 16:09
Puan Ver : Lice'de Şehit Sayısı 3'e Yükseldi(7.6/10)9


Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonlara İstanbul'dan takviye olarak gönderilen timin arazide yaptığı arama-tarama çalışması sırasında teröristler tarafından yola daha önceden tuzaklanan bomba patlatıldı. Patlamada 3 asker şehit oldu.

Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır-Lice karayolu üzeri 7. kilometrede bulunan Ziyarettepe mevkiinde meydana geldi. Lice'deki operasyonlara takviye olarak İstanbul Hadımköy'den gönderilen askeri tim, sabah saatlerinde arazi arama-tarama faaliyeti yürüttü. Bu

sırada, teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı bomba infilak etti. Patlamada, ikisi uzman çavuş ve biri uzman onbaşı 3 asker şehit oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araçlarla askeri birlik sevk edildi.



Bölgede bomba arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.








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