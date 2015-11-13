

Diyarbakır'ın Lice ilçesindeki operasyonlara İstanbul'dan takviye olarak gönderilen timin arazide yaptığı arama-tarama çalışması sırasında teröristler tarafından yola daha önceden tuzaklanan bomba patlatıldı. Patlamada 3 asker şehit oldu.



Edinilen bilgilere göre olay, Diyarbakır-Lice karayolu üzeri 7. kilometrede bulunan Ziyarettepe mevkiinde meydana geldi. Lice'deki operasyonlara takviye olarak İstanbul Hadımköy'den gönderilen askeri tim, sabah saatlerinde arazi arama-tarama faaliyeti yürüttü. Bu



sırada, teröristler tarafından daha önceden döşenen el yapımı bomba infilak etti. Patlamada, ikisi uzman çavuş ve biri uzman onbaşı 3 asker şehit oldu. Patlamanın ardından bölgeye çok sayıda zırhlı araçlarla askeri birlik sevk edildi.







Bölgede bomba arama-tarama faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, kaçan teröristlerin yakalanması için geniş kapsamlı operasyon başlattı.