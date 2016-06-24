LİCE'DE PKK'LILARLA ÇATIŞMA: 3 ASKER YARALI
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde sürdürülen müşterek operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı.
Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde sürdürülen müşterek operasyonda güvenlik güçleri ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada, 3 asker yaralandı.
Lice İlçesi'nde 23 Haziranda başlayan Bayrak-14 Şehit Jandarma Teğmen Abdülselam Özatak Müşterek Özel Birlik Operasyonu'nda güvenlik güçleriyle PKK'lılar arasında sıcak temas sağlandı. Lice ilçesi kuzey ve güneyindeki dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu belirtilen PKK'lı gruplara yönelik dün başlatılan operasyonlar devam ediyor.
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