LİCE'DE ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİ
Lice'de etkisiz hale getirilen iki terörist yeşil listede...
Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen iki teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, dün Lice'de etkisiz hale getirilen 3 teröristten 2'sinin sözde Kendal alan sorumlusu ve sözde Amed eyaleti lojistik ve mali birim sorumlusu olduğu belirlendi. 2 teröristin İçişleri Bakanlığının terörden arananlar listesinde yeşil kategoride yer aldığı tespit edildi.
Teröristler, Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik kuvvetleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada silah ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmişti.
kaynak:sabah
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