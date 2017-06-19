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LİCE'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 2 YARALI


LİCE'DE ÇATIŞMA: 1 ŞEHİT, 2 YARALI
Tarih : 19 Haziran 2017, 16:58
Puan Ver : Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı(7/10)8


DİYARBAKIR'ın 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan operasyon kapsamında Lice'nin Dibek köyü kırsalında bugün PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 1 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı.



Kentin 6 ilçesi ve 104 köyünü kapsayan 1528 kilometre karelik alanda 28 Mayıs'ta baaşlatılan 'Bayrak-54 Şehit Jandarma Yüzbaşı Fuat Oğuzcan' Müşterek Birlik Operasyonu kapsamında bugün saat 14.30 sıralarında Lice ilçesi Dibek köyü kırsalında PKK'lı teröristlerle sıcak temas sağlandı. Açılan ilk ateşte 1'i ağır 3 asker yaralandı. Bölgede çatışma devam ederken, yaralanan askerler helikopterle Selahaddini Eyyubi Devlet Hastanesi ek binasına getirilerek tedaviye alındı. Ancak yaralı bir uzman çavuş tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.



 



kaynak:haberler








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