

Diyarbakır Valiliği, Lice İlçesi'nde güvenlik güçlerine yönelik sansasyonel eylem hazırlığı ihbarı üzerine operasyon düzenlendiğini açıkladı. Açıklamada, ilçede güvenlik güçlerine yönelik sansanyonel eylem hazırlığı yapıldığı ihbarını değerlendiren Lice İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin Kali Camii karşısında Mulla Mahallesi Diyarbakır Caddesi'nde bir adreste büyük miktarda patlayıcı madde düzeneği hazırlandığını tespit ettiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:







"Güvenlik önlemlerinin alınması ardından bahse konu adreste arama gerçekleştiren güvenlik güçleri, büyük bir varil içerisinde kablo düzeneği olduğunu tespit etti. Güvenlik güçleri tarafından yolun araç ve yaya trafiğine kapatılmasının ardından olay yerine bomba imha uzmanları çağırıldı. Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı'na bağlı Bomba İmha Uzmanı ekip tarafından bomba dedektör köpeği ile yapılan incelemede, plastik varil içerisinde, yaklaşık 200 kilogram ağırlığında amonyum nitrat ile güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı olduğu tespit edildi. Varildeki patlayıcı düzeneği etkisiz hale getirildikten sonra el yapımı patlayıcı olay yerinden kaldırıldı. Güvenlik güçleri tarafından boş araziye götürülen patlayıcı madde kontrollü bir şekilde imha edildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yapılan araştırmalarda başka bir el yapımı patlayıcıya ve şüpheli şahısa rastlanmadı."