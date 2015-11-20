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lice'de 9 mahallede sokağa çıkma yasağı

LİCE'DE 9 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Diyarbakır Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle, Lice ilçesinde 9 mahallede, sokağa çıkma yasağı ilan etti. İşte son dakika Diyarbakır haberleri ve Lice'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahalleler...

Tarih : 20 Kasım 2015, 09:18
Puan Ver : Lice'de 9 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)5


Diyarbakır Valiliğinden, Lice ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyon nedeniyle 9 mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildiği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde de yasak ilan edilen Lice'de bir yasak daha geldi ve 9 mahallede sokağa çıkma yasağı bulunuyor. İşte son dakika haberleri ve Diyarbakır'da yasak ilan edilen mahalleler...



Valilikten yapılan açıklamada, "dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenleneceği" duyuruldu.



Açıklamada, 9 mahalledeki sokağa çıkma yasağının saat 17.00'den itibaren geçerli olacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:



"Halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 Sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, Örtülü, Arpacık, Sivritepe, Bilgin, Sağlık, Bayırlı, Seyrek, Silkito ve Körha mahallelerinde sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla bugün saat 17.00'den geçerli olmak üzere, ikinci bir duyuruya kadar bu bölgelere giriş ve çıkışlar ile sokağa çıkma yasaklanmıştır. Söz konusu yasağa vatandaşlarımızın uyması kendi can ve mal güvenlikleri yönünden önem arz etmekte olup, yasağın bitim süresi ayrıca duyurulacaktır."

Diyarbakır Haber - Diyarbakır Valiliği, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon nedeniyle, Lice ilçesinde 9 mahallede, sokağa çıkma yasağı ilan etti. İşte son dakika Diyarbakır haberleri ve Lice'de sokağa çıkma yasağı ilan edilen mahalleler...








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