

TSK'dan yapılan açıklamaya göre, Bitlis merkezde icra edilen operasyonda bölücü terör örgütü mensubu teröristler tarafından kullanılan 21 sığınak ve üç mevzi imha edilerek, altı adet el yapımı patlayıcı, beş kg amonyum nitrat, bir adet Rus tipi el bombası, iki adet 12 kg'lık tüp, dört adet akü, bir adet şemsiye, bir adet panço, bir adet güneş paneli ele geçirildi.







Diyarbakır Lice'de icra edilen operasyonda ise saldırı hazırlığında bulunduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 terörist ölü olarak ele geçirildi. Teröristlerle birlikte bir adet M-16 piyade tüfeği, üç adet AK-47 piyade tüfeği, iki adet tabanca, dokuz adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, bir adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, üç adet tabanca şarjörü, iki adet sabit telsiz, bir adet dizüstü bilgisayar, dört adet patlayıcı düzeneği, bir adet R/F sinyal detektörü, bir adet kamuflajlı güneş paneli, bol miktarda kablo, D.W.'ye ait şifreler, beş adet sırt çantası, 25 adet elektrikli fünye, iki adet elektronik düzenek, bir adet akü, bir poşet içerisinde toz halde kimyasal madde, dört adet mont, bir adet uyku tulumu, bir adet USB bellek sandık, bir adet USB bluetooth, bir adet USB bellek, bir adet kamuflajlı şemsiye ve örgütsel doküman olmak üzere teröristlere ait silah ve malzeme ele geçirildi.







kaynak:sabah