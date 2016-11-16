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lice ve hani'deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

LİCE VE HANİ'DEKİ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI

Diyarbakır'ın Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 kırsal mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

Tarih : 16 Kasım 2016, 11:25
Puan Ver : Lice Ve Hani'deki Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(7/10)9


Diyarbakır'da Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 kırsal  mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinde dağlık ve  ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de  bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale  getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip  edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği  anımsatıldı.

 



 



kaynak:milliyet








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