

Diyarbakır'da Lice ve Hani ilçesine bağlı 13 kırsal mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağının kaldırıldığı bildirildi.







Valilikten yapılan açıklamada, Lice ve Hani ilçelerinde dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerinin de bulunduğu değerlendirilen teröristler ve işbirlikçilerinin etkisiz hale getirilmesi, sığınak, barınak, depo alanları ve uçaksavar mevzilerinin tahrip edilmesi, malzemelerin ele geçirilmesi amacıyla operasyon düzenlendiği anımsatıldı.











kaynak:milliyet