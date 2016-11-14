

Diyarbakır'ın Lice ve Hani İlçeleri'nde 13 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Lice, Hani ve Kocaköy İlçeleri kırsalında dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı ise bu saat 05.00'ten itibaren kaldırıldı.







kaynak:habertürk