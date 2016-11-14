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LİCE VE HANİ'DE 13 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI


LİCE VE HANİ'DE 13 KÖYDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Tarih : 14 Kasım 2016, 09:19
Puan Ver : Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı(10/10)9


Diyarbakır'ın Lice ve Hani İlçeleri'nde 13 köyde düzenlenecek operasyon nedeniyle bugün saat 05.00'dan itibaren geçerli olmak üzere ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Lice, Hani ve Kocaköy İlçeleri kırsalında dün ilan edilen sokağa çıkma yasağı kararı ise bu saat 05.00'ten itibaren kaldırıldı.



 



kaynak:habertürk








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