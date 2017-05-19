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LİCE VE EĞİL'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU


LİCE VE EĞİL'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU
Tarih : 19 Mayıs 2017, 09:51
Puan Ver : Lice Ve Eğil'de Uyuşturucu Operasyonu(7/10)7


Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin, Lice ve Eğil ilçeleri kırsalında düzenledikleri narko-terör operasyonlarında 1 ton 158 kilo toz esrar ile 52 bin kök kenevir ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.



Lice ve Eğil ilçeleri kırsalına düzenlenen operasyonla ilgili Diyarbakır Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; elde edilen istihbari bilgiye istinaden Lice ve Eğil İlçeleri kırsal alanında bölücü terör örgütünün finans kaynağı olan imal edilmiş yasa dışı uyuşturucu maddeleri ele geçirmek maksadıyla, 17 Mayıs 2017 tarihinde operasyonel faaliyet icra edilmiştir. İcra edilen faaliyet kapsamında; Lice İlçesi Oyuklu ve Kabakaya köyleri arasında kalan dağlık ve ormanlık arazide 4 ayrı noktada gizlenmiş vaziyette 57 çuval içerisinde toplam 1 ton 158 kilo toz esrar maddesi ele geçirilmiş, 1 şüpheli şahıs tutuklanmış, Eğil İlçesi Kaya Köyü mülki sınırları içerisinde 52 bin kök kenevir bitkisi tespit edilmiş ve 1 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatı ile esrar maddesine el konulmuş, kenevir bitkileri yerinde imha edilmiş olup, adli işlemlere devam edilmektedir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve bölücü terör örgütünün finans kaynaklarının yok edilmesi maksadıyla narko-terörizmle mücadeleye yönelik çalışmalara artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.



 



kaynak:milliyet








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