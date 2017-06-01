LİCE ŞEHİTLERİNE VEDA...
Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimiz de son yolculuklarına uğurlanıyor...
Uzman Çavuş Selçuk Özer, Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi.
Törene, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit yakınları ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar