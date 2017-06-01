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LİCE ŞEHİTLERİNE VEDA...


LİCE ŞEHİTLERİNE VEDA...
Tarih : 01 Haziran 2017, 11:58
Puan Ver : Lice Şehitlerine Veda...(10/10)8


Diyarbakır'da 104 kırsal mahallede teröristlere yönelik yürütülen operasyonda çıkan çatışmada şehit olan 3 askerimiz de son yolculuklarına uğurlanıyor...



Uzman Çavuş Selçuk Özer, Uzman Çavuş Gökhan Bayram ve Uzman Onbaşı Mustafa Sarı için Yenişehir ilçesindeki General Galip Deniz Kışlası'nda tören düzenlendi.



Törene, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit yakınları ile şehitlerin silah arkadaşları katıldı.








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