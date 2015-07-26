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LİCE SALDIRISINDA KAHREDEN DETAY!


LİCE SALDIRISINDA KAHREDEN DETAY!
Tarih : 26 Temmuz 2015, 14:28
Puan Ver : Lice Saldırısında Kahreden Detay!(8/10)7


Lice'de askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce bomba yüklü araç patlatıldı. Hain saldırıda 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Şehitlerin 2 çocuk babası İsmail Yavuz ile yine 2 çocuk babası Mehmet Koçak olduğu öğrenildi.



Hain saldırı sonrasında Genelkurmay'dan bir açıklama geldi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamada Lice'de teröristlerin yol kestiği ihbarı üzerine olay yerine giden askeri aracın geçişi sırasında yol kenarındaki patlayıcı yüklü araç infilak ettiği ve bu patlama sonrasında askeri aracın devrildiği belirtilirken, hainlerin patlamanın etkisi ile devrilen araçta bulunan askerlere uzun namlulu silahlarla saldırdığını da aktardı.








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