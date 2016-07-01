

Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ile Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefe hava harekatı düzenlendi. Türk savaş uçakları belirlenen hedefleri ateş altına alarak imha etti. Diyarbakır Lice kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün 18.02-18.07 saatleri arasında hareket halinde oldukları tespit edilen PKK'lı terörist gruplarının bulunduğu 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.







SİNATH-HAFTANİN BÖLGESİNDE 6 HEDEF İMHA EDİLDİ







Dün 12.04-13.31 saatleri arasındaki Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen sığınak ve mağaraların olduğu PKK'ya ait 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.