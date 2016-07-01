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LİCE KIRSALI VE SİNATH-HAFTANİN BÖLGELERİNE HAVA HAREKATI


LİCE KIRSALI VE SİNATH-HAFTANİN BÖLGELERİNE HAVA HAREKATI
Tarih : 01 Temmuz 2016, 12:05
Puan Ver : Lice Kırsalı Ve Sinath-Haftanin Bölgelerine Hava Harekatı(5/10)6


Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalı ile Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin bölgesinde bulunan terör örgütü PKK'ya ait 8 hedefe hava harekatı düzenlendi. Türk savaş uçakları belirlenen hedefleri ateş altına alarak imha etti. Diyarbakır Lice kırsalında alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu dün 18.02-18.07 saatleri arasında hareket halinde oldukları tespit edilen PKK'lı terörist gruplarının bulunduğu 2 hedef ateş altına alınarak imha edildi.



SİNATH-HAFTANİN BÖLGESİNDE 6 HEDEF İMHA EDİLDİ



Dün 12.04-13.31 saatleri arasındaki Kuzey Irak'taki Sinath-Haftanin bölgesinde alınan anlık bir istihbaratın değerlendirilmesi sonucu Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları ile hava harekatı düzenlendi. Bölgede tespit edilen sığınak ve mağaraların olduğu PKK'ya ait 6 hedef ateş altına alınarak imha edildi.








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