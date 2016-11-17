LİCE DAVASINDA BAYKAL'IN DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ
Lice davasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da tanık olarak dinlenmesi talebi, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.
Kamuoyunda 'Lice Davası' olarak bilinen ve güvenlik gerekçesiyle İzmir'de görülen, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, evlerin yandığı olaylarla ilgili açılan davaya devam edildi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da tanık olarak dinlenmesi talebi, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.
kaynak:milliyet
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar