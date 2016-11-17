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lice davasında baykal'ın dinlenmesi talebi reddedildi

LİCE DAVASINDA BAYKAL'IN DİNLENMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Lice davasında CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da tanık olarak dinlenmesi talebi, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.

Tarih : 17 Kasım 2016, 16:11
Puan Ver : Lice Davasında Baykal'ın Dinlenmesi Talebi Reddedildi(5/10)7


Kamuoyunda 'Lice Davası' olarak bilinen ve güvenlik gerekçesiyle İzmir'de görülen, Diyarbakır'ın Lice İlçesi'nde 1993 yılında, dönemin Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Bahtiyar Aydın'ın da aralarında bulunduğu 16 kişinin yaşamını yitirdiği, evlerin yandığı olaylarla ilgili açılan davaya devam edildi. CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal'ın da tanık olarak dinlenmesi talebi, yargılamaya katkı sağlamayacağı gerekçesiyle reddedildi.



 



kaynak:milliyet








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