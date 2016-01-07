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LİBYA'DA POLİS MERKEZİNE BOMBALI SALDIRI


LİBYA'DA POLİS MERKEZİNE BOMBALI SALDIRI
Tarih : 07 Ocak 2016, 14:53
Puan Ver : Libya'da Polis Merkezine Bombalı Saldırı(5/10)3


Reuters'ın haberine göre, Zliten Belediye Başkanı Miftah Lahmadi kamyonun, yüzlerce yeni polis adayının toplandığı sırada infilak ettiğini açıkladı.



Reuters'a konuşan bir hastane yetkilisi, 120'den fazla kişinin yaralandığı saldırıda en az 65 kişinin öldüğünü söyledi.



Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından ülkede düzenlenen en kanlı saldırılardan biri olarak kayıtlara geçen eylemi henüz üstlenen olmadı.



Ülkenin kuzeybatısında yer alan başkent Trablus'a 135 kilometre uzaklıktaki Zlitan, Trablus merkezli Milli Genel Kongre'nin (MGK) egemenliğinde bulunuyor.








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