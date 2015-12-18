





Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler de katıldı.







BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler ‘yeni Libya'nın inşası bugün başlayacak' dedi:







“Bu anlaşma yasa kurumları bugünden itibaren devreye sokuyor. Buradaki varlığınız Libyanın geleceği ve yeni Libyanın kurulmasına desteğinizi gösteriyor. Bu anlaşma, demokratik Libya'nın kurulmasının ilk adımı olacaktır.”







Fas'ta meclis başkan yardımcıları tarafından imzalanan anlaşmaya rağmen Trablus'taki Milli Genel Kongre Başkanı Nuri Ebu Sehmeyn ile Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih ve diğer bazı siyasi liderler, yasal olmadığını savundukları anlaşmayı kabul etmediklerini ifade etti.







Bakan Çavuşoğlu da hazır bulundu



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise törende yaptığı konuşmada, Libya'nın birliği ve istikrarı için bu anlaşmayı önemsediklerini belirterek, diğer tarafları da bir an önce anlaşmayı imzalamaya çağırdı.







Siyasi açıdan önemli olan bu anlaşmanın Libya barışı için çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Çavuşoğlu, barışın kalıcı bir şekilde tesisi için gerekli tüm desteğin verileceğini ifade etti.







Anlaşma Libyalı tarafların arzu ettiği şekilde neticelenmedi



14 aylık uzun bir diyalog sürecinin ardından bugün imzalanan anlaşmanın Libyalı tarafların arzu ettiği şekilde neticelenmediğinin farkında olduklarını belirten MGK Başkan Yardımcısı Mahzum şunları söyledi:







“Eksik taraflarına rağmen bu anlaşmanın Libya'yı içinde bulunduğu krizden çıkaracağına inanıyoruz. Bu anlaşmayı imzalamaktaki temel amacımız, bu sıkıntılı süreçte sorumluluklarımızın bilincine vararak, halkı ve ülkeyi içinde bulunduğu krizden çıkarmaktır. Libya'nın güvenlik ve istikrarı ile vatandaşların geleceğinin teminat altına alınması için imzalayacağımız bu anlaşmadan hemen sonra başta 70 yaşındaki milletvekili Süleyman Zubi'nin ve diğer tüm siyasi tutukluların serbest bırakılmasını istiyorum.”







Törene Türkiye'den Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler, BM Libya Özel Temsilcisi Martin Kobler, Katar, İtalya, Tunus, İspanya dışişleri bakanları ve çok sayıda uluslararası yetkili katıldı. (euronews)







