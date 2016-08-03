

Libya Ordu sözcüsü Fadel al-Hassi saldırganların Libya Hükümetine bağlı Libya Ulusal Ordusu özel birliklerini hedef aldığını açıkladı. Saldırının meydana geldiği bölgenin ise Libya hükümet güçlerince, Libya Hükümetine karşı savaşan koalisyon güçlerinden dün geri alındığı öğrenildi.











Görgü tanıkları patlamanın etkisi ile üç katlı bir binanın çöktüğünü söylerken, bazı Libya gazeteleri Libya Ulusal Ordusu'nun dün ele geçirdiği, yoğun askeri gücün bulunduğu bölgeye patlayıcı yüklü araçla saldırı yapılabilmesine dikkat çekti.