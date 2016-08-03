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libya'da intihar saldırısı! 23 ölü, 70 yaralı!

LİBYA'DA İNTİHAR SALDIRISI! 23 ÖLÜ, 70 YARALI!

Libya Ordu sözcüsü Fadel al-Hassi saldırganların Libya Hükümetine bağlı Libya Ulusal Ordusu özel birliklerini hedef aldığını açıkladı.

Tarih : 03 Ağustos 2016, 12:34
Puan Ver : Libya'da İntihar Saldırısı! 23 Ölü, 70 Yaralı!(0/10)


Libya Ordu sözcüsü Fadel al-Hassi saldırganların Libya Hükümetine bağlı Libya Ulusal Ordusu özel birliklerini hedef aldığını açıkladı. Saldırının meydana geldiği bölgenin ise Libya hükümet güçlerince, Libya Hükümetine karşı savaşan koalisyon güçlerinden dün geri alındığı öğrenildi.







Görgü tanıkları patlamanın etkisi ile üç katlı bir binanın çöktüğünü söylerken, bazı Libya gazeteleri Libya Ulusal Ordusu'nun dün ele geçirdiği, yoğun askeri gücün bulunduğu bölgeye patlayıcı yüklü araçla saldırı yapılabilmesine dikkat çekti.








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