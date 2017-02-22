LİBYA SAHİLİNE 74 CESET VURDU
Avrupa'ya ulaşmak için Akdeniz'i geçmeye çalışan sığınmacıları taşıyan tekne battı. Libya'nın Zaviye kenti sahilinde 74 sığınmacının cesedi karaya vurdu
Daha iyi bir hayat umuduyla Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşma hayali yine faciayla bitti. Akdeniz'i geçmeye çalışırken bindikleri teknenin batması sonucu boğulan 74 göçmenin cesedi, Libya'nın Zaviye kentinin kıyılarına vurdu.
Başkent Trablus'tan 45 kilometre uzaklıkta gerçekleşen felaketin büyüklüğünü gösteren fotoğraflar, Libya Kızılayı tarafından yayımlandı. Akdeniz üzerinden Avrupa'ya ulaşabilmek için kullanılan botlarda ortalama 150 sığınmacının bulunduğunu hatırlatan Libya Kızılayı yetkilileri, kıyıya vuran cesetlerin sayısının 74 olduğunu ve bottaki diğer kişilere henüz ulaşılamadığını kaydetti. Yetkililer, cesetlerin Trablus'taki kimsesizler mezarlığına gömüleceğini açıkladı.
kaynak:sabah
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