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libya açıklarında 130 göçmeni türk gemisi kurtardı

LİBYA AÇIKLARINDA 130 GÖÇMENİ TÜRK GEMİSİ KURTARDI

Libya açıklarında batmak üzere olan bir lastik bottaki 132 göçmen, kuru yuk gemisinin Türk personeli tarafından kurtarıldı

Tarih : 24 Eylül 2016, 13:13
Puan Ver : Libya Açıklarında 130 Göçmeni Türk Gemisi Kurtardı(0/10)


Libya açıklarında batmak üzere olan lastik bot içerisindeki 20'si kadın 3'ü bebek 132 göçmen, 'Purki' isimli kuru yük gemisinin Türk personeli tarafından son anda kurtarıldı.



Gemideki Türk aşçılar tarafından yemek verilen 132 göçmen daha sonra İtalya Sahil Güvenlik Ekiplerine teslim edildi. Kurtarılma anı cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi.



Olay şu şekilde gelişti: 22 Eylül 2016 tarihinde Libya'nın 100 deniz mili açığında seyir halinde 'Purki' isimli kuru yük gemisinin Türk personeli, denizin ortasında içinde göçmenlerin bulunduğu lastik botu fark etti. Hasar gören lastik botla İtalya'ya gitmek istedikleri belirtilen göçmenlerin yardım çığlıklarını duyan Türk kaptan, gemisini rotasını değiştirerek göçmenlerin bulunduğu lastik botun yakınlarına yöneltti. Lastik botun yanına yaklaşan gemiden merdiven salınarak 20'si kadın 3'ü bebek 132 göçmen, geminin Türk personeli tarafından son anda kurtarıldı.








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