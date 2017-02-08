

Güney Koreli teknoloji devi LG yeni akıllı saatini tanıtmaya hazırlanıyor. Firma şubat ayının son günlerinde düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongre'sinde yeni akıllı saatini tanıtacak. G6 modeliyle birlikte tanıtılması beklenen saatin test sonuçları ortaya çıktı. Detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.



Akıllı saat dünyasında yer edinmeye devam eden firmalar, bu kapsamda yeni ürünlerini de tanıtmaya hazırlanıyor. Uzun zamandır güncellenmeyen Android Wear işletim sistemini kullanan üreticilerin yanı sıra Apple ve Samsung kendi işletim sistemini kullanıyor. Samsung kendi geliştirdiği Tizen işletim sistemini kullanırken, Apple kendi geliştirdiği WatchOS işletim sistemini kullanıyor. Diğer pek çok üretici de Android Wear işletim sistemini kullanıyor. LG de bu firmalar arasında yer alıyor. Firma kısa süre içerisinde Android Wear'ın yeni versiyonu olan 2.0'ı kullanan bir saat piyasaya sürecek. Henüz Türkçe desteği olmadığı için ülkemize yasal olarak getirilemeyen Android Wear cihazların kısa süre içerisinde Türkçe dil desteğini de alarak ülkemize gelmesi bekleniyor.



Mobil Dünya Kongresi'nde düzenlenecek olan tanıtım ile birlikte teknoloji severler ile LG'nin yeni akıllı saati buluşacak. 1,38 inç büyüklüğünde ekrana yer verilmesi beklenen saat ayrıca 768 MB RAM ve 4 GB ROM ile birlikte gelecek. 4 çekirdekli 1,.09 GHz hızındaki işlemci de cihazın diğer detayları arasında.



LG Watch Sport akıllı saatin teknik özelliklerinin hepsi GeekBench sayesinde ortaya çıktı. GeekBench üzerinden sızan bilgiler de aynı zamanda cihazın test sonuçları da bulunuyor. Sonuçları aşağıdan inceleyebilirsiniz.



Cihazın tasarımı hakkında ise çok fazla bilgi bulunmuyor. Ancak LG'nin kendisi gibi Güney Koreli olan Samsung'un akıllı saati Gear S3 ile yarışacak bir ürün tanıtması bekleniyor. Kullanıcıların giyilebilir cihazlarda teknik özelliklere ve test sonuçlarına değil de deneyime önem verdiği bilinen bir gerçek. Birkaç hafta içerisinde tanıtılacak akıllı saatin nasıl bir deneyim sunacağını bekleyip göreceğiz.



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