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lg'nin telefon satışları rekora koşuyor

LG'NİN TELEFON SATIŞLARI REKORA KOŞUYOR

LG akıllı telefon pazarında hızla büyümeye devam ediyor. 2017'nin ilk çeyreğinde şirketin akıllı telefon satışları rekor seviyelere ulaştı.

Tarih : 10 Mayıs 2017, 09:51
Puan Ver : Lg'nin Telefon Satışları Rekora Koşuyor(5/10)7


LG akıllı telefon pazarında hızla büyümeye devam ediyor. 2017'nin ilk çeyreğinde şirketin akıllı telefon satışları rekor seviyelere ulaştı.



Güney Koreli teknoloji devi LG hızlı yükselişini sürdürüyor. Strategy Analytics yayınlanan son rapora göre şirket ABD'de en büyük üçüncü telefon satıcısı olmayı başardı. Rapora göre yılın ilk çeyreğinde, yani ocak ile mart ayı arasında şirketin telefon satışları yüzde 3 arttı. Böylece LG'nin Amerika'daki pazar payı yüzde 20'ye ulaştı.



Şirket yılın ilk çeyreğinde sadece ABD'de 7.3 milyon telefon sattı ki bu da şirket için yeni bir rekor. Üstelik bu rekor şirketin son amiral gemisi G6 dahil olmadan kırıldı. G6 yılın ikinci çeyreğinde çıktığı için Strategy Analytics'in raporuna dahil edilmedi. Güney Koreli teknoloji devinin bu başarısında X ve K serileri çok etkili oldu. Düşük maliyetli bu iki serinin satışları şirketin telefon satışlarını rekor seviyelere çıkarmasını sağladı.



LG'nin üçüncü sırada yer aldığı Amerika'da ilk iki sırada ise Apple ve Samsung bulunuyor. Tahmin edebileceğiniz gibi bir numarada Apple yer alıyor. Note 7 fiyaskosunun ardından satışları gerileyen Samsung ise ikinci sırada. Ancak Galaxy S8'in çıkışı ile birlikte şirketin satışları yükselişe geçmiş durumda. Bu yükselişin etkisini üçüncü çeyrek sonunda açıkça göreceğiz.



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