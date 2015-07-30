

LG'nin kapaklı Android telefonu: LG Gentle!



LG, Android Lollipop'la çalışan yeni kapaklı telefonuyla size nostalji yaşatmak istiyor.



LG, modern teknik özelliklere ve Android Lollipop'a sahip yeni kapaklı telefonunu ortaya çıkardı. 3,2 inç 480 x 320 piksel dokunmatik ekrana sahip telefonun büyük düğmeleri, elleri büyük olanlar veya görüşü net olmayanlar için ideal.



1,1GHz dört çekirdekli işlemciyle gelen telefonda 1GB ana bellek, microSD ile genişletilebilen 4 GB dâhili depolama, LTE desteği ve 1,700 mAh batarya var.



Android 5.1 Lollipop'un küçük ekran için modifiye edilmiş sürümüyle çalışan LG Gentle, 170 dolarlık yaklaşık olarak 471 TL yurtdışı fiyatıyla dikkat çekebilir.



LG, Android Lollipop'la çalışan yeni kapaklı telefonuyla size nostalji yaşatmak istiyor. Yeni LG Gentle sayesinde birkaç nesil önceki kapaklı telefonların tasarımı, modern teknik özellikler ve Android 5.1'le buluşuyor.



Şimdilik sadece Güney Kore'de satışa sunulacak olan cihazın Avrupa'ya veya ABD'ye ulaşma olasılığı düşük görünüyor. Diğerlerinden farklı görünen cihaza ulaşamayacak olmamız üzüntü verici.



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