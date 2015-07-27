

Telefon devi LG, uygun fiyatlı akıllı telefonu LG Max'i yaz döneminde dünyanın birçok noktasında satışa sunacak.



Eylül başında düzenlenecek IFA Berlin etkinliğinde üst düzey bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanan LG, öncesinde giriş seviyesi uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıttı.



LG'nin uygun fiyatlı akıllı telefonu LG Maxyaz döneminde dünyanın birçok noktasında raflardaki yerini alacak. Eylül ayının başlarında düzenlenecek olan IFA Berlin etkinliğinde üst düzey bir akıllı telefon duyurmaya hazırlanan LG, öncesinde giriş seviyesi için uygun fiyatlı bir akıllı telefon tanıttı. LG Maxolarak isimlendirilen telefon 5 inç büyüklüğünde 854x480p çözünürlükte ekrana sahip. 1.3GHz frekans hızında çalışan dört çekirdekli işlemciden güç alan cihazın 1GB RAM ve genişletilebilir 8GB dahili depolama bulunuyor



Android 5.1.1 Lollipop işletim sistemiyle çalışan telefonun arka kamerası 8MP, ön kamerası 5MP çözünürlükte. 3G bağlantısını destekleyen LG Maxbeyaz, titan ve altın renk seçenekleri eşliğinde 172 dolardan raflarda olacak. Telefon ilk olarak Hindistan'da kullanıcılarla buluşacak. İlerleyen günlerde satış işlemi Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu'nu kapsayacak.



Mad Max ön siparişe sunuldu!