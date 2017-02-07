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lg'den telefonu saran ekran patenti

LG'DEN TELEFONU SARAN EKRAN PATENTİ

Güney Koreli teknoloji devinin aldığı bu ekran patenti sektöre yeni bir soluk getirebilir.

Tarih : 07 Şubat 2017, 10:38
Puan Ver : Lg'den Telefonu Saran Ekran Patenti(9/10)9


Güney Koreli teknoloji devinin aldığı bu ekran patenti sektöre yeni bir soluk getirebilir.



Akıllı telefon konusunda yaptığı yeniliklerle dikkat çeken LG'ninaldığı ekran patenti sektöre yeni bir soluk getirebilir. Teknik çizimi yayınlanan patentte, telefonun ekranının aşağıdan başlayıp yukarıda bitmediği, arkaya doğru devam ettiği görülüyor. Genelde telefonların konuşma hoparlörlerinin, sensörlerin ve ön kameranın yer aldığı üst kısım sadece ekrana ayrılıyor ve böylece ekran, telefonu sararak iki ekrana sahip oluyor. Ancak bu çizimin, tasarımın son halini yansıtmayabileceği konuşuluyor. Ayrıca firmanın bu fikrini kısa vadede uygulaması düşünülmüyor.



LG'de ekran patenti ilk değil, bu yeniliklere alışığız



Güney Koreli teknoloji devi, G3ile güç düğmesini telefonun arka kısmına almış ve farklı bir tasarıma imza atmıştı. Yine eleştirilen son telefonu G5‘te de farklı bir pil modülü ve360 Camgibi bir çok eklenti cihazı kullanmıştı.



Firmalar yeniliklere doymuyor



Bilindiği gibi Samsung da Edge adlı modellerinde kavisli ekranlar kullanmıştı. Bazı tablet bilgisayarlar da bir önde biri arkada olmak üzere iki ekrana sahip modelleri ile karşımıza çıkmıştı. Anlaşılan ne telefon üreticilerine ne de kullanıcılara düz ekranlar artık yetmiyor.



TENCENT gerçekten Türkiye'ye 5 milyon dolar yatırım yapacak mı?








Etiketler: Lg  Den  Telefonu  Saran  Ekran  Patenti    haber

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