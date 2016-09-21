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lg'den ev fiyatına 77 inç televizyon!

LG'DEN EV FİYATINA 77 İNÇ TELEVİZYON!

LG markasının 2016 yılındaki televizyon model gamı çok etkileyici olmasına karşın, fiyatlarıyla dudak uçuklatacak.

Tarih : 21 Eylül 2016, 09:21
Puan Ver : Lg'den Ev Fiyatına 77 İnç Televizyon!(0/10)


LG markasının 2016 yılındaki televizyon model gamı çok etkileyici olmasına karşın, fiyatlarıyla dudak uçuklatacak.



 



Güney Koreli Şirket, sanki birkaç ay önce 65 inçlik 4K HD Ultra televizyonunu 8.000 euro'ya satışa piyasaya sürmemiş gibi, bir oda bir salon fiyatına yeni bir televizyonu satışa sundu. 77 inçlik bu yeni 4K Ultra HD televizyonun fiyatı 20.000 euro yani yaklaşık 70.000 TL.



Elbette cihaz, her açıdan teknoloji harikası. En yüksek siyah-beyaz doygunluğu ile donatılan televizyon da yok yok. LG, 7/24 hediye kablolu televizyon hizmeti sunarken; 200 dolarlık AMEX hediye kartı ve LG G Tableti yine hediye olarak takdim ediyor. Gerçi söz konusu hediyelerin değeri, televizyonun fiyatı karşılığında biraz sönük kalıyor.



Olur da kaliteli bir kompakt otomobil veya çok lüks olmayan bir muhitte tek odalı bir ev almaya ihtiyaç yoksa ve yeterince bütçeniz varsa; görsel bir şölen yaşayacağınızı garanti edebiliriz. Güney Koreli üretici, televizyonu ülkemize getirip getirmeyeceğini şimdilik açıklamadı. Gelirse, teknoloji harikası televizyona TRT Bandrolü ve ek vergi ödeneceğini de vurgulamalıyız.



Simsiyah iPhone 7 işte bu kadar kolay çiziliyor! 








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