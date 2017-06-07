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lg x500 resmen tanıtıldı

LG X500 RESMEN TANITILDI

LG yeni orta segment telefonu LG X500'ü resmen tanıttı. İlk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak telefon özellikle batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.

Tarih : 07 Haziran 2017, 12:23
Puan Ver : Lg X500 Resmen Tanıtıldı(8/10)7


LG yeni orta segment telefonu LG X500'ü resmen tanıttı. İlk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak telefon özellikle batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.



Genelde büyük firmaların telefonları resmen tanıtılmadan önce sık sık sızıntılara konu olur ve çıkana kadar defalarca görünürdü. Ancak Güney Koreli teknoloji devi LG bir şekilde yeni telefonunu gizli tutmayı başardı. Şirket bugün LG X500 adlı yeni bir telefonu resmen tanıttı. Şirketin yeni orta segment telefonu özellikle yüksek batarya kapasitesi ile dikkat çekiyor.



5.5 inç ekrana sahip telefonun batarya kapasitesi 4500 mAh. LG'ye göre telefonda tek bir şarjla 20 saate kadar kesintisiz video izlenebilecek. Telefonun diğer teknik özellikleri arasında Mediatek MT6750 işlemci, 2 GB RAM, 32 GB depolama alanı, 13 megapiksel arka kamera ve 5 megapiksel selfie kamerası yer alıyor. Telefon Android Nougat işletim sistemiyle satışa çıkacak. İlk olarak Güney Kore'de satışa çıkacak telefonun fiyatı 285 dolar olarak açıklandı.



Tekken 7 satışa çıktı








Etiketler: Lg  X500  Resmen  Tanıtıldı    haber

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