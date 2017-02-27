

LG, Mobil Dünya Kongresi'nde detaylandıracağı yeni telefonu LG X power2 modelini duyurdu. İşte telefon hakkında ortaya çıkan ilk bilgiler.



Pazartesi başlayacak olan Mobil Dünya Kongresinde, en dikkat çeken firmalardan birisi de LGolacak. LG, 2017 yılında satışa sunmayı planladığı bazı modellerini bu fuar kapsamında tüm dünyaya tanıtmış olacak. Güney Koreli teknoloji devininLG G6haricinde 3 yeni modeli daha tanıtması bekleniyor.



Bu modellerden birisi geçtiğimiz saatlerde ortaya çıktı. LG, daha sonra Mobil Dünya Kongresi'nde detaylandıracağını açıkladığı LG X power2modelini duyurdu.



LG Xpowermodelinin halefi olanLG X power2isminden de anlaşılabileceği üzerine batarya gücü ile ön plana çıkan bir telefon. Cihazda kullanılan giriş seviyesindeki işlemci ve düşük RAM miktarı, sisteme fazla yük binmesini engelliyor. Bu durum da telefonun şarjının daha uzun süre gitmesini sağlıyor. Üstüne üstlük, bu düşük sisteme bir de 4500 mAhgücündeki bir batarya eşlik edince, ortaya ismini sonuna kadar hak eden bir model çıkıyor.



LG X power2gücünü 1.5GHz hızında çalışan 8 çekirdekli bir işlemciden alıyor. Bu işlemciye içeride kullanıcının tercihine bağlı olarak 1.5 ya da 2GB'lık bir RAM eşlik edecek.MicroSDkart desteğinin de bulunduğu cihazın dahili depolama alanı ise 16GB.



13MP'ilk ana kameraya 5MP'lik ön kameranın eşlik ettiği telefonun boyutları ise 154.7×78.1×8.4mm. 5.5 inçlik HD bir ekranla gelecek olan LG X power2'nin fiyatı ve çıkış tarihine ilişkin bilgiler ise Mobil Dünya Kongresi'nde ortaya çıkacak.



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