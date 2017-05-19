Eylül ayında çıkması beklenen LG V30 ile ilgili ilk haberler gelmeye başladı. Söylentilere göre telefon LG'nin OLED ekranlı ilk akıllı telefonu olacak.



Eylül ayında çıkması beklenen LG V30 ile ilgili ilk haberler gelmeye başladı. Söylentilere göre telefon LG'nin OLED ekranlı ilk akıllı telefonu olacak.



Güney Koreli teknoloji devi LG, dünyanın en büyük ekran geliştiricileri arasında yer alıyor. Ancak buna rağmen şirket henüz OLED ekranlı bir telefon çıkarmış değil. Şirketin bu yıl çıkaracağı yeni amiral gemisi LG G6'da OLED ekran kullanacağı tahmin ediliyordu ama bu tahminler boşa çıktı. LG G6 da LCD ekranla geldi.



Böyle olunca birçok kişi şirketin OLED ekranlı ilk telefonunun önümüzdeki yıl çıkacak LG G7 olacağını düşündü. Ancak şirket OLED ekranlara geçişin farklı bir telefonda yapacak. LG'nin OLED ekranlı ilk akıllı telefonu LG V30 olacak.



Güney Kore basınında çıkan haberlere göre LG V30, OLED ekrana sahip olacak ve bu eylül ayında satışa sunulacak. Ayrıca telefonun LG'nin en büyük ekranlı telefonu olacağı söyleniyor. Yani telefon LG G6'dan ve 5.7 inç ekrana sahip LG V20'den bile daha büyük bir ekrana sahip olacak.



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