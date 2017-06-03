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lg v30 nasıl görünecek?

LG V30 NASIL GÖRÜNECEK?

Bu yıl satışa çıkması beklenen LG V30'un nasıl görüneceğini gösteren yeni konsept tasarımları yayınlandı. Telefonda Full Vision ekranın kullanılacağı söyleniyor.

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:16
Puan Ver : Lg V30 Nasıl Görünecek?(10/10)11


Bu yıl satışa çıkması beklenen LG V30'un nasıl görüneceğini gösteren yeni konsept tasarımları yayınlandı. Telefonda Full Vision ekranın kullanılacağı söyleniyor.



Bu yılın başında yeni amiral gemisi LG G6'yı piyasaya süren LG çok yakında yeni bir phablet satışa çıkarmaya hazırlanıyor. LG V30 adını taşıyan bu yeni telefon ilk olarak birkaç gün önce görüldü. Bugün de telefonun nasıl görüneceğini gösteren konsept tasarımları yayınlandı.



Concept Creator'ın daha önce sızdırılan bilgilerden ve beklentilerden yola çıkarak hazırladığı bu konsept tasarımlar, son derece şık bir telefonun bizleri beklediğini gösteriyor. LG G6'da olduğu gibi LG V30'un da arka yüzünde çift kamera ve parmak izi okuyucusu olması bekleniyor. Ayrıca bu konsept tasarımında telefonun Full Vision ekrana sahip olduğu görülüyor.



Daha önce sızdırılan bilgilere göre LG'nin yeni phableti Snapdragon 835 işlemci ve 6 GB RAM ile gelecek. Telefonun 5.7 inç Full Vision ekrana sahip olacağı söyleniyor.



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