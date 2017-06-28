IFA 2017'de resmen tanıtılması beklenen LG V30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. LG'nin yeni telefonu kablosuz şarj özelliği ve cam arka panel ile geliyor.



IFA 2017'de resmen tanıtılması beklenen LG V30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. LG'nin yeni telefonu kablosuz şarj özelliği ve cam arka panel ile geliyor.



Bildiğiniz gibi LG'nin çok yakında üst segmentten yeni bir telefon daha çıkarması bekleniyor. LG V30 adını taşıyan bu telefon son dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Bugün de telefonun tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Telefonlar konusunda güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre V30'da kablosuz şarj özelliği bulunacak.



Bu da LG V30'un V serisindeki diğer telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Çünkü kablosuz şarj özelliğinin kullanılması telefonun arka panelinin cam olacağı anlamına geliyor. Hatırlayacağınız gibi LG G6 da cam arka panele sahipti. Bu da LG'nin her iki üst segmenti için benzer bir tasarım kullanabileceğini gösteriyor. Samsung da Galaxy S ve Galaxy Note serileri için benzer bir strateji izlemişti. V30'un ağustos ayı sonunda düzenlenecek IFA 2017'de resmen tanıtılması bekleniyor.



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