Galaxy Note8'in Çıkış Tarihi, Fiyatı Ve Özellikleri
Youtube Kullanıcı Sayısını Açıkladı
Huawei Türkiye'den Önemli Açıklama
Galaxy S8 Active Performans Testinde Görüldü
Whatsapp'a Beklenen Özellik Geliyor
Kodak Yeni Tabletlerini Tanıttı
Lg V30 Kablosuz Şarj Özelliğiyle Geliyor
Hdp'ye Geçecek İddialarına Küfürlü Yanıt!
Termometreler 60 Dereceyi Gösterdi! Uyarı Geldi
Panasonic Toughbook Cf-Xz6: İş Dünyasına Yön Veriyor
Xerox Papercut : Üst Düzey Raporlama Ve Kontrol
Legacy Of Good : 1 Milyon Ton Kullanılmış Elektroniği Dönüştürecek
Mıchelın Concept Vision : Geleceğin Lastiğini 3D Yazıcı Teknolojisi İle Üretti
Thinkstation P320 Tiny : Dünyanın En Küçük İş İstasyonu
Microsoft E3 2017'de Neler Tanıttı?
Türktelekom K8 İnceleme
Arda Turan'dan Olay Paylaşım!
Sneijder'in İki Randevusu Var
Türkiye'nin En Değerli Kulübü
Valbuena Ve Mehmet Ekici Geldi

lg v30 kablosuz şarj özelliğiyle geliyor

LG V30 KABLOSUZ ŞARJ ÖZELLİĞİYLE GELİYOR

IFA 2017'de resmen tanıtılması beklenen LG V30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. LG'nin yeni telefonu kablosuz şarj özelliği ve cam arka panel ile geliyor.

Tarih : 28 Haziran 2017, 10:41
Puan Ver : Lg V30 Kablosuz Şarj Özelliğiyle Geliyor(7/10)9


IFA 2017'de resmen tanıtılması beklenen LG V30 ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. LG'nin yeni telefonu kablosuz şarj özelliği ve cam arka panel ile geliyor.



Bildiğiniz gibi LG'nin çok yakında üst segmentten yeni bir telefon daha çıkarması bekleniyor. LG V30 adını taşıyan bu telefon son dönemde sık sık karşımıza çıkıyor. Bugün de telefonun tasarımı ve teknik özellikleri ile ilgili yeni detaylar sızdırıldı. Telefonlar konusunda güvenilir bir kaynak tarafından paylaşılan bilgilere göre V30'da kablosuz şarj özelliği bulunacak.



Bu da LG V30'un V serisindeki diğer telefonlardan farklı bir tasarıma sahip olacağını gösteriyor. Çünkü kablosuz şarj özelliğinin kullanılması telefonun arka panelinin cam olacağı anlamına geliyor. Hatırlayacağınız gibi LG G6 da cam arka panele sahipti. Bu da LG'nin her iki üst segmenti için benzer bir tasarım kullanabileceğini gösteriyor. Samsung da Galaxy S ve Galaxy Note serileri için benzer bir strateji izlemişti. V30'un ağustos ayı sonunda düzenlenecek IFA 2017'de resmen tanıtılması bekleniyor.



Steam yaz indirimleri devam ediyor!








Etiketler: Lg  V30  Kablosuz  Şarj  Özelliğiyle  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER