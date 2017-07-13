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lg v30 işte böyle görünecek!

LG V30 İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK!

Akıllı telefon pazarının önemli isimlerinden biri olan LG yeni amiral gemisi V30'u tanıtmaya hazırlanıyor. Peki LG V30 nasıl görünecek? İşte detaylar.

Tarih : 13 Temmuz 2017, 10:08
Puan Ver : Lg V30 İşte Böyle Görünecek!(8/10)10


Akıllı telefonpazarının önemli isimlerinden biri olan LG, şu aralar yeni amiral gemisi modeli üzerine yoğunlaşmış durumda. Zira LG V30, Güney Koreli teknoloji devinin, 2017'deki ilk gerçek amiral gemisi modeli olacak. Çünkü MWC'de tanıtılan LG G6, SD 821'li yapısıyla, beklentilerin gerisinde kalmıştı. Peki LG'nin önümüzdeki IFA'da tanıtması beklenilen LG V30 nasıl bir tasarıma sahip olacak.



Bilindiği üzereLG'nin V serisi genel olarak ikincil ekranıyla ön plana çıkıyordu. Bu durum V10'da da V20'de de bu şekildeydi. Fakat öyle görünüyor kiV30 ile birlikte bu gelenek de son bulacak. Çünkü sızdırılan bilgilere göre LG, G6'da kullanmaya başladığı tasarım çizgisini V30'a da taşıyacak.



Geçtiğimiz gün LG V30'un fabrika çizimlerini içerdiği iddia edilen bazı CAD görselleri sızdırıldı. Sızdırılan bu görüntülere aşağıdaki videodan göz atabilirsiniz.



Açıkçası LG V30 tasarımı için, G6'ya fazlasıyla benzer olduğunu söylemek çok yanlış olmayacaktır. Zira telefonun ekran boyutunun 6 inç olduğunu bir kenara bırakırsak, tasarım anlamında G6 ile fazlaca benzer olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca V serisiyle özdeşleşen ikincil ekranın V30 ile tarihe karışacak olması da üzücü. Çünkü bu telefon erişini kullananların birçoğu ikincil ekrandan oldukça memnunlardı. Bakalım LG'nin bu yeni tasarım hamlesi satış rakamlarına nasıl yansıyacak.





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