Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisi G6 ile karşımıza çıkacak olan LG, bir taraftan da V30 için çalışmalarını sürdürüyor. İşte LG V30 hakkındaki ilk detaylar.



Mobil Dünya Kongresi'nde yeni amiral gemisi G6 ile karşımıza çıkacak olan LG, bir taraftan da V30 için çalışmalarını sürdürüyor. İşte LG V30 hakkındaki ilk detaylar.



Şu aralar teknoloji gündemi, 26 Şubat'ta Barselona'da gerçekleşecek olan Mobil Dünya Kongresi'ne kenetlenmiş durumda. Dünyanın önde gelen bazı teknoloji devlerinin, yeni amiral gemisi modellerini tanıtacağı bu fuarda, en dikkat çeken isimlerden birisi de hiç şüphesiz LGolacak. Yeni amiral gemisi modeli G6'yı tanıtacak olan Güney Koreli teknoloji devi, bir yandan da gelecek için planlar yapıyor. Zira geçtiğimiz saatlerde ortaya çıkan bir iddiaya göre LG V30modeli de şu aralar geliştirme aşamasındaymış.



LG V30ile ilgili sızdırılan ilk bilgilere göre, G6'yı elinde olmayan nedenlerden ötürü Snapdragon 821ile satışa sunun LG, V30modelinde ise Snapdragon 835'i tercih edecekmiş. AyrıcaLG V30modelinin 6 GB RAMve çift ön kameraya sahip olacağı da sızdırılan bilgiler arasında.



Hatırlanacağı üzere LG G6ile ilgili ortaya atılan ilk söylentilerde telefonun Snapdragon 835yonga setini kullanacağı iddia edilmişti. Sonradan Snapdragon 835'te yaşanan stok sorunları ve önceliğin Samsung'ta olmasından ötürü,LG G6'nın Snapdragon 821ile satışa sunulacağı ortaya çıkmıştı.



Sonuç olarak LG V30'un Snapdragon 835ile gelmesi çok büyük bir sürpriz olmayacaktır. Hatta LGbu modelinde de suya ve toza karşı dayanıklı bir tasarım ile karşımıza çıkabilir. LG V30'la ilgili daha fazla detay su yüzüne çıktıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.



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