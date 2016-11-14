Ülkelere göre farklı modeller piyasaya çıkaran LG, yine aynı stratejiyle yola devam etmeyi seçti. Bu sefer LG V20 S modeli ile Avrupa sınırlarına giriş yapacak.



Ülkelere göre farklı modeller piyasaya çıkaran LG, yine aynı stratejiyle yola devam etmeyi seçti. Bu sefer LG V20 S modeli ile Avrupa sınırlarına giriş yapacak.







LG, amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ülkelere göre farklı bir satış stratejisi izliyor. Bu stratejinin son örneği ise Avrupa pazarına yönelik çıkarılması istenen LG V20 S modeli olacak gibi gözüküyor.



LG V20 S modelinin donanımına bakacak olursak ürün bizi ilk olarak Snapdragon 820 yonga seti ile karşılıyor. 5.2 inç Full HD ekran, 4GB LPDDR4 RAM, 32 GB depolama birimi ve 3000mAh bataryası öne çıkan diğer özellikleri olarak gözüküyor.



Sonuç olarak LG, mobil bölümünde olan hayal kırıklığını pazarlama stratejisinde değişiklik yapmadan üstesinden gelmenin planlarını yapıyor gibi gözüküyor.



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