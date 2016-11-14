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lg, v20 s modeli ile yeni bir başlangıç yapabilir

LG, V20 S MODELİ İLE YENİ BİR BAŞLANGIÇ YAPABİLİR

Ülkelere göre farklı modeller piyasaya çıkaran LG, yine aynı stratejiyle yola devam etmeyi seçti. Bu sefer LG V20 S modeli ile Avrupa sınırlarına giriş yapacak.

Tarih : 14 Kasım 2016, 11:36
Puan Ver : Lg, V20 S Modeli İle Yeni Bir Başlangıç Yapabilir(7/10)9


Ülkelere göre farklı modeller piyasaya çıkaran LG, yine aynı stratejiyle yola devam etmeyi seçti. Bu sefer LG V20 S modeli ile Avrupa sınırlarına giriş yapacak.



 



LG, amiral gemisi modellerini piyasaya sürerken ülkelere göre farklı bir satış stratejisi izliyor. Bu stratejinin son örneği ise Avrupa pazarına yönelik çıkarılması istenen LG V20 S modeli olacak gibi gözüküyor.



LG V20 S modelinin donanımına bakacak olursak ürün bizi ilk olarak Snapdragon 820 yonga seti ile karşılıyor. 5.2 inç Full HD ekran, 4GB LPDDR4 RAM, 32 GB depolama birimi ve  3000mAh bataryası öne çıkan diğer özellikleri olarak gözüküyor.



Sonuç olarak LG, mobil bölümünde olan hayal kırıklığını pazarlama stratejisinde değişiklik yapmadan üstesinden gelmenin planlarını yapıyor gibi gözüküyor.



Finans sektörü nün geleceğini değiştirecek fikirleri bekliyor!








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