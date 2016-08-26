LG V20 modelinin kamerası ve ses teknolojisine ilişkin olarak iddialı bir paylaşım yayınlandı. İşte detaylar.



LG V20 modelinin kamerası ve ses teknolojisine ilişkin olarak iddialı bir paylaşım yayınlandı. İşte detaylar.







Geçtiğimiz yıl phablet sektöründe kolları sıvayan LG, V10 modeliyle dikkatleri üzerine çekmişti. Ülkemizde de satılan LG V10 modeli bu yıl yenilecek. Firma tarihi açıkladı.



LG V20 kamerası nasıl olacak?



Aslında genel olarak LG V20 özellikleri merak ediliyor. Ancak telefona ilişkin çok az sayıda bilgi bulunuyor. Elimizdeki en geçerli bilgi LG'nin paylaştığı görsel. İlgili görseli haberimizin içerisinde bulabilirsiniz. LG, yeni modelinin en iyi video ve ses deneyimini sunacağını iddia ediyor.



Video ve kamera noktasında LG, G5 modelinde çift kamera teknolojisiyle dikkat çekmişti. LG V20 modelinin kamera teknoloji ve video performansına ilişkin henüz basına yansıyan bir bilgi yok. Ancak LG'nin iddialı olduğunu görebiliyoruz.



Firma ses noktasında G5 modelinde önemli işler ortaya koymuştu. Dolayısıyla yeni telefonunda da aynı teknolojileri kullanması bekleniyor. 32-bit Hi-Fi Quad DAC teknolojisiyle beklenen model, Android camiasında bu alanda lider olabilir.



Firma kendi ülkesi Güney Kore'de 7 Eylül tarihini işaret ediyor. Büyük bir ihtimalle yeni telefonun satışa çıkacağı tarih bu olabilir. Ancak bunun öncesinde 6 Eylül tarihinde de telefon ABD'de duyurulabilir. Teknik özellikleri haricinde LG V20 modelinin fiyat avantajıyla da dikkat çekmesi bekleniyor.



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