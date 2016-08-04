LG yakın zamanda piyasaya sürdüğü amiral gemisi G5 ile ilgili umduğu sonuçları bulamamasının ardından yeni hamlesini V20 ile yapmaya hazırlanıyor.



LG en son piyasaya sürdüğü amiral gemisi G5 ile beklediği ilgiyi görememesinin ardından yeni hamlesini V20 ile yapmaya hazırlanıyor. Şirketin bu modelinin diğer amiral gemilerinden çok farklı olmayacağı düşünülüyor. Hadi biraz sızdırılan bilgilere göz atalım.



Ekran olarak 5.5 inç Full HD çözünürlükte bir tercih yapan LG, Snapdragon 820 yonga seti ve 3GB veya 4GB seçenekleri ile kullanıcıların karşısına çıkaracak bu yeni ürünü. Batarya olarak ise LG uzun bir pil ömrü düşünerek 4000mAh bir tercih yapmayı unutmamış.



Kamerasına bakacak olursak arka kısımda 20MP çözünürlüğünde bir kamera bulunurken, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir özçekim kamerası tercih edilmiş. USB Tip-C portu üzerinden hızlı şarjı destekleyen bu ürün 32 bit ses deneyimi ile iyi bir deneyim vaat ediyor. Tabi tüm bunların yanında parmak izi okuyucuda ön tarafda unutulmamış.



Ne zaman ve hangi fiyatla piyasada olacağı bilinmeyen ürünün 1 Eylül tarihindeki IFA 2016 fuarında LG tarafından duyurulması bekleniyor.