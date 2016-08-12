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lg v20, android 7.0 nougat'a sahip olacak

LG V20, ANDROİD 7.0 NOUGAT'A SAHİP OLACAK

Dünya çapında büyük beğeni kazanan LG V10'dan sonra çok daha gelişmiş multimedya özelliklerine sahip LG V20 teknoloji severlerin yeni gözdesi olacak.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 10:40
Puan Ver : Lg V20, Android 7.0 Nougat'a Sahip Olacak(0/10)


Dünya çapında büyük beğeni kazanan LG V10'dan sonra çok daha gelişmiş multimedya özelliklerine sahip LG V20 teknoloji severlerin yeni gözdesi olacak.



 



LG Electronics, yeni amiral gemisi akıllı telefonu LG V20'nin Android 7.0 Nougat kullanacak ilk cihaz olacağını duyurdu. LG V20'nin, üçüncü çeyrekte satışa sunulması planlanıyor.



LG V20, geçen yıl lanse edilen LG V10'un üst kalite ve zengin multimedya deneyimi üzerine inşa edildi. Çok daha sürükleyici oyun deneyimi yaşatmak amacıyla “Vulkan” destekli grafiklerin yanında, “Doze” sayesinde çok daha iyi pil performansı sunması da Nougat'ın pek çok özelliğinden sadece birkaçı. LG V20, yazılı mesajlara çok daha hızlı cevap verebilme veya hatırlatma arayüzü ile görev güncellemelerini kolayca gerçekleştirebilmeyi sağlayan “Direct Reply” ile kullanıcıların akıllı telefon deneyimini zenginleştiriyor.



LG'nin Android 1.5 Cupcake tabanlı ilk Android telefonunun 2009'da satışa sunulmasından bu yana LG ve Google çok yakın işbirliği içindeler. 2012'de Android 4.2 Jelly Bean ile piyasaya sürülen Nexus 4 ile başlayan Nexus akıllı telefon serisindeki işbirlikleri, ardından 2013'te Android 4.4 KitKat işletim sistemine sahip Nexus 5 ve 2015'te Android 6.0 Marshmallow'a sahip Nexus 5X'te de devam etti. LG ve Google'un bu yakın çalışması, hücresel tabanlı bağlanabilirliğe sahip dünyanın ilk ve tek Android Wear akıllı saati olan ‘LG Watch Urbane 2nd Edition' gibi akıllı giyilebilir cihazlarda da sürdü.



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