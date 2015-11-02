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lg v10'un dünya genelinde satışa başlıyor

LG V10'UN DÜNYA GENELİNDE SATIŞA BAŞLIYOR

LG'nin yeni amiral gemisi LG V10, kısa bir süre önce Güney Kore'de satışa sunulmuştu. Bu akıllı telefon şimdide Dünya'nın geri kalanında satışa çıkıyor.

Tarih : 02 Kasım 2015, 10:03
Puan Ver : Lg V10'un Dünya Genelinde Satışa Başlıyor(6/10)5


LG'nin yeni amiral gemisi LG V10, kısa bir süre önce Güney Kore'de satışa sunulmuştu. Bu akıllı telefon şimdide Dünya'nın geri kalanında satışa çıkıyor.



LG V10 Güney Koreli teknoloji devinin en yeni amiral gemisi durumunda. Ancak gelen veriler bu telefonun anavatanında çok da iyi satmadığını hatta daha sert bir tabirle büyük bir hayal kırıklığı yaşattığını gösteriyor. Öyleki satışa sunulduğu günden bu yana daha hiç haftanın en çok satılan ilk 10 telefonu listesine giremedi.



İşte tüm bu kötü anılara rağmen LG, V10 modelinin Dünya genelinde daha iyi ve tatminkar rakamlara ulaşabileceğini düşünüyor. Şirket Kuzey Amerika, Avrupa, Asya, Latin Amerika ve Orta Asya'da satışa sunulacak olan telefonu 6 Kasım'dan itibaren akıllı telefon meraklılarının beğenisine sunulacak.



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