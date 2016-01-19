

LG, Hemşehrisi Samsung'a çelme takmak istiyor.



Bu konuda uzun zamandır çalışmalar yapan LG, 2016 model Amiral Gemisi Telefonu G5'iyle Samsung'a sağlam bir darbe vurmak istiyor.



GforGames'de yer alan bilgilere göre LG, 2016 Model Amiral Gemisi Telefonu G5'i bu sefer MWC yani Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtmayacakmış.



Samsung'un son 2 senedir MWC'de sükse yapmasından rahatsız olan LG, yeni model Telefonunu MWC öncesi tanıtacak.



LG'nin, G5 için Etkinlik gerçekleştireceği tarihin 21 Şubat olacağı söylendi. LG, Huawei, Motorola, Lenovo, HTC ve hatta hatta Xiaomi bile Samsung ile rekabet etmek istemiyor.



Az önce saydığımız bu Firmaların da MWC öncesi yeni model Telefonlarını tanıtması bekleniyor. Yalnız böyle bir olay gerçekleşirse Etkinlikte; Sony, Microsoft ve Samsung'un birbirleriyle yarışacağını söyleyebiliriz.



2016 model Xperia'ların da yine MWC 2016'da tanıtılması bekleniyor. Samsung, Galaxy S7'yi; MWC 2016'da tanıtacak.



Samsung'un 2016 planı herkesi şaşırtacak?