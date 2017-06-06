LG, bir süredir beklenen yeni mobil ödeme sistemi LG Pay'i kullanıma sundu. İlk olarak Güney Kore'de kullanıma sunulan servis zamanla diğer ülkelerde de kullanılacak.



LG, bir süredir beklenen yeni mobil ödeme sistemi LG Pay'i kullanıma sundu. İlk olarak Güney Kore'de kullanıma sunulan servis zamanla diğer ülkelerde de kullanılacak.



Kendi mobil ödeme servisini kuran şirketlere Güney Koreli teknoloji devi LG de katıldı. LG, bir süredir beklenen yeni mobil ödeme sistemi LG Pay'i dün kullanıma sundu. İlk olarak Güney Kore'de kullanıma sunulan bu yeni servis, Apple Pay ve Samsung Pay gibi diğer firmaların mobil ödeme servislerine doğrudan rakip olacak.



LG kullanıcıları bu yeni sistem sayesinde telefonlarını pos cihazlarına dokundurarak hızlıca ödeme yapabilecekler. Üstelik LG'nin sistemi için özel pos cihazları gerekmeyecek ve sistem sıradan pos cihazları ile de uyumlu olacak. Ancak güvenlik amacıyla kullanıcıların ödemelerden önce parmak izlerini okutmaları gerekecek. İlk olarak Güney Kore'de kullanıma sunulan sistemin eylül ayında diğer ülkelere de yayılmaya başlayacağı açıklandı.



