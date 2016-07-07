Güney Koreli önemli teknoloji firmalarından olan LG, LG G2 ile birlikte telefon piyasasında yakaladığı sükseyi kısmen de olsa G3 ve G4 modellerinde de sürdürmüş ve özellikle uygun fiyata rakiplerinden daha fazlasını sunmasıyla öne çıkmıştı.



G5 modeliyle birlikte büyük değişikliklere giden üretici karakteristik tasarım özellikleri olan arka taraftaki tuş dizilimine son verip modüler tasarıma geçti. Belli başlı riskler barındıran modüler tasarım atılımı LG için sorun yaratır hale geldi.



Gelen dedikodulara göre LG 2016'nın 2. çeyreğinde 3 milyon olarak beklediği G5 satışını yakalayamayarak 2.2 milyon seviyesinde kaldı. 800.000 cihazlık bu açık ise firma içerisinde büyük değişimlere neden olacak gibi görünüyor. Çünkü kağıt üzerinde rakiplerinin sunduğu pek çok şeyi rahatlıkla sunabilen cihaz, satış konusunda yeterli başarıyı elde edemiyor. Satış başarısı elde edemeyen sadece LG G5 değil G5 ile birlikte sunulan ekosistem de aynı zamanda. ‘G5 ve Oyun Arkadaşları' olarak ülkemizde de satılan G5'in modüler aksesuarları ve VR ekipmanları beklendiği gibi ilgi göremedi.



Firmanın istediği satış başarısını yakalayamam sebepleri arasında modüler aksesuarların fiyatlarının yüksek olması ve gelecek nesil cihaz olan LG G6'ya bu aksesuarların uyup uymayacağının bilinmemesi ve rakiplerinden ayrışan özellikler sunsa da büyük ayrışmalar yakalayamaması geliyor. Ülkemiz özelinde konuşursak ise yanlış fiyat politikasının satış konusunda olumsuz etki yarattığını söyleyebiliriz. Lansman döneminde 2500 lira seviyesinde satışa sunulan G5 çok kısa süre içerisinde 1800 liraya satın alınabilir hale geldi. Ani fiyat düşüşü hem cihazı çıkar çıkmaz satın alanları üzdü hem de satın almak isteyenleri korkuttu. Eğer LG G5 ülkemizde ilk günden 2000 liraya satışa çıksaydı çok daha büyük bir satış başarısı elde edebilirdi.



Dünya'nın 7. en büyük akıllı telefon üreticisi olan firma, 2016'nın ilk çeyreğinde beyaz eşya ve televizyon konusunda en büyük karlılık oranlarına ulaşmış ancak telefonda ilk çeyrek zararı 168.20 milyon dolar olmuştu. Yetkililer bu zararın G5'in arge harcamalarından kaynaklandığını belirtse de işlerin çok da yolunda gitmediği ortada. LG'den bu konuda gelen açıklamayı ise ‘yeni bir ivme kazanmak' mottosu çerçevesinde özetleyebiliriz. firmanın bu konuda yapacakları ise mobil bölümdeki bazı üst düzey yöneticilerin işlerine son vermek ve mobil bölümü diğer bölümlerden daha bağımsız hale getirmek.