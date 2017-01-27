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lg, mali tablolarda olumsuz günler yaşıyor

LG, MALİ TABLOLARDA OLUMSUZ GÜNLER YAŞIYOR

Geçen sene G5 modeliyle hayal kırıklığı yaratan Güney Koreli LG, satışlarındaki olumsuz tablo mali durumunu etkilemeye başladı. Gelen sonuçlar şirket için pek umut verici değil.

Tarih : 27 Ocak 2017, 09:55
Puan Ver : Lg, Mali Tablolarda Olumsuz Günler Yaşıyor(7/10)8


LG, mali tablolarda olumsuz günler yaşıyor



Geçen sene G5 modeliyle hayal kırıklığı yaratan Güney Koreli LG, satışlarındaki olumsuz tablo mali durumunu etkilemeye başladı. Gelen sonuçlar şirket için pek umut verici değil.



Geçtiğimiz sene G5 modeliyle beklediği ilgiyi bulamayan teknoloji devi LG, akıllı telefonlarındaki düşük satışların sonucunu mali tablosunda zarar olarak gördü. Geçen yılın son çeyreğinden sonra 12.8 milyar dolar gelire sahip olan firmanın faaliyet zararı ise 223 milyon dolar olarak ortaya çıktı. Mobil bölümdeki gelir kaybının en büyük nedenlerinden biri de şüphesiz ki LG G5 olarak gösteriliyor. Umulanın altında kalan satışlar oldukça olumsuz bir tablo ortaya çıkardı. Sadece bu değil otomotiv bölümü de zarar açıkladı. Daha önceki yıllarda elektrikli ev aletleri, yarı iletken, ekran, akıllı ev aletleri gibizarar açıklamayan departmanlar da bu kez olumsuz tabloda pay sahibi oldu.



Şirket için kar eden kısımlar ise ev eğlence sistemleri ve akıllı ev aletleri bölümünün olarak gösteriliyor. Analizlere göre firma eğer G6 modeliyle istediği başarıyı elde edebilirse olumlu tablolara göz kırpabilir.



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