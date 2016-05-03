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lg k11 modeli gelebilir!

LG K11 MODELİ GELEBİLİR!

LG K serisi ile gündemde. İddiaya göre firma “K” ismini taşıyan seriye yeni bir model duyurmaya hazırlanıyor. Yeni modelde Snapdragon 430 kullanabilir.

Tarih : 03 Mayıs 2016, 09:44
Puan Ver : Lg K11 Modeli Gelebilir!(9/10)6


LG K serisi ile gündemde. İddiaya göre firma “K” ismini taşıyan seriye yeni bir model duyurmaya hazırlanıyor. Yeni modelde Snapdragon 430 kullanabilir.



Güney Koreli akıllı telefon üreticisi LG, K ürün ailesine yeni bir model eklemenin hazırlığında. LG K530 ve LG K535 modelleri gündemde. Geekbench'te görülen telefonların bazı teknik detayları da ortaya çıktı.



LG K530 ve LG K535 modelleri nasıl olacak?



İlk olarak LG K530 modelinden başlayalım. İddiaya göre bu cihazda Qualcomm Snapdragon 430 yongası kullanılacak. Orta segment bir yonga olan S430'un içerisinde 8 çekirdekli 1.2 GHz hıza sahip bir işlemci ve Adreno 505 GPU bulunuyor. Telefonda 2 GB RAM bekleniyor. Android 6.0.1 Marshmallow ile görüntülenen telefonun frekans hızı Geekbench'te 1.2 GHz olarak dikkat çekti.



LG G535 modelinin işlemci detayı ise Geekbench'te yer almıyor. Ancak 3 GB RAM görüntüleniyor. İşletim sistemi ise yine Marshmallow olacak. Cihazların model numarasının birbirine olan yakınlığı düşünüldüğünde, telefonlardan birinin LTE desteklemeyen, diğerinin ise LTE destekleyen versiyon olma ihtimali var. Yani cihazlar aynı modelin farklı versiyonları olabilir.



Henüz bu konuda hakkında LG tarafından yapılmış bir resmi açıklama bulunmuyor ancak tahminler bu telefonun LG K11 olarak duyurulacağı yönünde. Gelişmeler ortaya çıktıkça sizlere aktarmaya devam edeceğiz.



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Etiketler: Lg  K11  Modeli  Gelebilir    haber

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