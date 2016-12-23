LG'nin bugün (22.12.16) tanıttığı yeni akıllı telefonlarından birisi de K10. 5 farklı akıllı telefonunu birlikte tanıtan firma K serisini de duyurmuş oldu. K serisinin şu an için tepe modeli olan K10'un teknik özellliklerine ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. LG K10 2017







LG'nin bugün (22.12.16) tanıttığı yeni akıllı telefonlarından birisi de K10. 5 farklı akıllı telefonunu birlikte tanıtan firma K serisini de duyurmuş oldu. K serisinin şu an için tepe modeli olan K10'un teknik özellliklerine ve diğer detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. LG K10 2017



K serisinin tepe modeli olarak dikkat çeken K10 Çinli üretici MediaTek tarafından üretilen yonga setini kullanıyor. Serinin bir üyesi hariç tamamında MediaTek işlemciler kullanılmakta. MT6750 yonga setiyle gelen cihaz 8 çekirdekli ve 1.5 GHz çalışma hızına sahip. Ekran olarak IPS panelin kullanıldığı cihazda 5.3 inc büyüklüğünde 720P ekran kullanılmış. Ekranın piksel yoğunluğu ise 277 ppi olarak dikkat çekiyor.



2 GB büyüklüğünde RAM ile birlikte gelen cihazda RAM teknolojisi olarak ise LPDDR3 tercih edilmiş. Dahili depolama ise 16 ya da 32 GB olarak tercih edilebiliyor. Hafıza kartı girişi de bulunan cihaza 2 TB büyüklüğüne kadar hafıza kartları takılabiliyor.



Kamera olarak 13 ve 5 MP sensörlerin kullanıldığı cihazın arka kamerası 13 MP çözünürlüğüne sahip. Cihazın özçekim kamerası ise 5 MP çözünürlükte tercih edilmiş. LG tarafından gönderilen basın bülteninde kameraların diyafram açıklığına değinilmemiş.



Değiştirilebilen 2.800 mAh büyüklüğünde batarya ile cihaz ekran boyutu ve kullanılan işlemci düşünüldüğünde uzun bir pil ömrü sunmayı vaad ediyor. Cihaz kutusundan Google'ın son sürüm Android'i olan Android 7.0 Nougat ile geliyor. Cihazın ileride güncelleme alıp almayacağı ise bilinmiyor.



4G ve Parmak İzi Okuyucusu da Bulunuyor



7.9mm kalınlığa sahip cihaz aynı zamanda 142 gram ağırlığa sahip. Cihaz 2G, 3G ve 4G ağlarına destek sunmakta. Wifi teknolojisi olarak son teknolojiyi desteklemeyen cihaz 802.11 b, g, n standartlarını desteklemekte. Bluetooth teknolojisi olarak ise 4.2 sürümü desteklenmiş. Cihazda ayrıcı NFC yongası da bulunuyor.



3 farklı renk seçeneği ile gelecek olan cihazın siyah, titan ve altın renk seçenekleri bulunacak. Cihazda ayrıca parmak izi okuyucu da bulunuyor. Orta seviye bir telefonda ilk kez görülen parmak izi okuyucu LG'nin diğer K serisi telefonlarında da mevcut. Bu durum parmak izi okuyucunun 2017 yılında sektör standardı haline geleceğinin de bir göstergesi.



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